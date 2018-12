Berlin, Tempelhof, der 9. September, es ist 4:30 Uhr. Ein 43-Jähriger will einen Club betreten, in dem er in der Nacht bereits gefeiert hat. Doch der Türsteher verwehrt ihm den Wiedereintritt. Er beleidigt den Mann homophob, schlägt ihm schließlich die Faust in den Bauch. Anschließend schubst er ihn so stark, dass der Mann zu Boden fällt und mit dem Kopf auf den Gehweg schlägt.