Mädchen in Syrien (Archiv). Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Die mitunter tödliche Gewalt gegen Kinder in Syrien hat seit Beginn des Jahres in einem dramatischen Ausmaß zugenommen. Mehr als 600 Kinder seien getötet oder verstümmelt worden. Das sagte Virginia Gamba, UN-Sonderbeauftragte für Kinder in Konflikten.



Mehr als 7.000 Kinder kamen laut UN-Zählungen seit Beginn des Konflikts im März 2011 ums Leben. In unbestätigten Berichten sei von mehr als 20.000 getöteten Kindern die Rede, sagte Gamba. Kinder würden in Syrien in den Krieg hineingeboren.