Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist ein besonders düsteres Kapitel für Polizei und Kinderschützer. Der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) zufolge spielt das Internet eine immer größere Rolle, insbesondere bei der Verbreitung von Kinderpornografie. Am Dienstag wandten sich in Berlin der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, und Kinderschutz-Experten gemeinsam an die Öffentlichkeit. Sie verlangten mehr Personal in den Behörden und gesetzliche Verschärfungen.