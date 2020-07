Gewalt gegen Notfall-Helfer soll härter bestraft werden.

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Wer Gewalt gegen Ärzte und Pfleger etwa in der Notaufnahme anwendet, soll künftig härter bestraft werden können.



Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte den Funke-Zeitungen: "Die Zahl der Übergriffe auf Ärzte und Pfleger ist in kürzester Zeit um mehr als die Hälfte gestiegen. Das sind wir nicht gewillt länger hinzunehmen. Deswegen wollen wir die Strafen für Tätlichkeiten gegen medizinisches Personal in der Notfallversorgung verschärfen. Es muss klar werden: Helfer genießen den besonderen Schutz der Gemeinschaft."