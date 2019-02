Federica Mogherini bestätigte die Sanktionen in Brüssel.

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Die EU reagiert mit neuen Russland-Sanktionen auf die jüngste Eskalation des Ukraine-Konflikts. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini bestätigte in Brüssel die politische Einigung in der Frage. Der EU-Plan sieht vor, die Liste der Personen zu erweitern, gegen die Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote gelten.



Ukraines Außenminister Pawel Klimkin hatte die EU-Staaten im Dezember gebeten, zusätzliche Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Der Konflikt dauert knapp fünf Jahre an.