Vergitterte Fenster der Justizvollzugsanstalt Stuttgart. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Für die Bekämpfung von Gewalttaten in den Gefängnissen fordert der Bund der Strafvollzugsbediensteten (BSBD) mehr Stellen. "Wir brauchen mehr Manpower, weil das die Lebensversicherung für Bedienstete und Gefangene ist", sagte BSBD-Chef Rene Müller.



Insgesamt seien in den Justizvollzugsanstalten (JVA) rund 38.000 Bedienstete im Einsatz. "Wenn wir allen Aufgaben gerecht werden wollen, brauchen wir bis zu 5.000 weitere Stellen", so Müller. Dazu gehöre der Bereich der Resozialisierung.