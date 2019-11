Ribler: Das ist überhaupt kein Widerspruch, das sind zwei Seiten einer Medaille. Da wo sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen, wo sie miteinander und gegeneinander spielen und nicht für den anderen den Putzjob machen oder in der Küche stehen, da kommt Integration ganz anders zum Tragen. Der DFB überlegt zu Recht gerade, ob man nicht lieber von Teilhabe als von Integration spricht. Dass Menschen zu einem "homogenen Block an Deutschen" dazukommen, in den sie integriert werden müssten, ist schon lange ein Märchen. Diese Erzählung bildet die Grundlage für die zurzeit oft zu hörenden rechtspopulistischen Argumentationen. Die deutsche Gesellschaft war schon immer vielfältig. Dieses Denken in "Wir und die Anderen" muss aufgebrochen werden - das versuchen wir in unserer Arbeit.