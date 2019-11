Wie die aus dem hessischen Dieburg, wo der Schiedsrichter eines Spiels in der Kreisliga von einem Spieler als Reaktion auf eine rote Karte so zusammengeschlagen wurde, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste. Die Tat fiel just auf das Wochenende, an dem die Berliner Schiedsrichter streikten, weil einer von ihnen im September nach einem Spiel der Berlin-Liga ebenfalls geschlagen worden war.