Zivile Aufbauhelfer sind unter diesen Umständen großen Gefahren ausgesetzt. "Die Lage in Afghanistan verschlechtert sich seit Jahren kontinuierlich – in diesem Jahr erleben wir im Umfeld der Wahlen und der Friedensverhandlungen nochmals eine Zunahme der Gewalt", sagt Caritas-Sprecher Achim Reinke. Aufgrund von Kämpfen und Anschlägen könnten die Helfer ihre Einsätze nicht wie geplant ausführen. "Das schmerzt uns sehr, da zugleich die Notwendigkeit zu helfen in Afghanistan so groß ist wie selten zuvor." Reinke berichtet etwa davon, dass 60 Prozent der Kinder in Afghanistan mangelernährt seien und dringend Hilfe benötigten.



Auch die deutsche Welthungerhilfe, die in Afghanistan seit 1992 ununterbrochen tätig ist, berichtet davon, dass die Sicherheitslage "derzeit sehr angespannt und so schwierig wie seit langer Zeit nicht" sei. Die Arbeit an den Projekten werde dadurch deutlich erschwert. Nach einem verheerenden Taliban-Bombenanschlag zu Beginn der Woche in Kabul haben die deutschen Mitarbeiter der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) die Stadt "temporär verlassen", berichtet GIZ-Sprecher Max Bosse.