Schweppe hat eine internationale Konferenz in Mainz anberaumt. Die Teilnehmer aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wollen zum einen die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf den Schutz älterer Menschen vor Gewalt bei der Pflege lenken. Zum anderen soll das Symposium Anstöße liefern, um Menschen sowohl in der häuslichen als auch stationären Pflege besser zu schützen. Das Thema gehöre auf die politische Agenda, so Schweppe. In der Kinder- und Jugendhilfe habe man in den vergangenen Jahren viel erreicht, aber auch für die Alten müssten die erforderlichen Mittel bereitgestellt werden.