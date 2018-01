"Wir haben es mit einer kleinen Gruppe von Gewaltbereiten und Gewaltsuchenden zu tun, die uns fortwährend große Sorgen bereitet", sagt eine Polizeisprecherin im Gespräch mit heute.de. Demnach wollen etwa 14.000 Hooligans regelmäßig Fußballstadien in ihre Kampfarenen verwandeln. Zum Vergleich: Pro Spieltag der 1. und 2. Bundesliga kamen in der vergangenen Saison fast 570.000 Besucher in die Stadien.