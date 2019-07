Der Hockenheimer Oberbürgermeister Dieter Gummer.

Der Oberbürgermeister von Hockenheim (Baden-Württemberg) ist von einem Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Das teilte das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit.



Der Angreifer habe am Haus des 67-jährigen Dieter Gummer (SPD) in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) geklingelt. Als der Oberbürgermeister im Hof den Unbekannten traf, schlug dieser ihm unvermittelt die Faust ins Gesicht, wie die Polizei mitteilte. Gummer habe schwere Verletzungen erlitten und werde in einem Krankenhaus behandelt.