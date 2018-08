ELN-Rebellen in Kolumbien (Archiv). Quelle: Christian Escobar Mora/EFE/dpa

Ein einflussreicher Anführer der linken Guerillaorganisation ELN ist bei einem Einsatz der Polizei und der Streitkräfte in Kolumbien ums Leben gekommen. Jacobo Acuna alias "Samuel" sei in der Ortschaft San Pablo im Department Bolivar getötet worden, teilte das Militär mit.



Seit dem Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen 2016 ist die ELN mit ihren 1.500 Kämpfern die letzte aktive Guerillaorganisation. Die Rebellen führen mit der kolumbianischen Regierung derzeit Friedensgespräche in Kuba.