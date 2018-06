Nicaragua kommt seit fast zwei Monaten nicht zur Ruhe. Quelle: Carlos Herrera/dpa

Nach wochenlangen Auseinandersetzungen in Nicaragua suchen Unterhändler der Regierung und der Opposition nach einem Ausweg. Allerdings warf die Opposition der Regierung gleich zu Beginn des Nationalen Dialogs vor, den Waffenstillstand gebrochen zu haben. Maskierte Männer hatten in Managua ein Haus in Brand gesteckt. Sechs Menschen starben.



Vor Wochen hatten sich die Proteste an einer geplante Sozialreform entzündet. Jetzt fordern die Demonstranten den Rücktritt von Präsident Daniel Ortega.