Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini. Archivbild

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat die willkürliche Anwendung von Gewalt gegen Demonstranten und Journalisten in Nicaragua kritisiert. Diese widersprechen einem glaubhaften Friedensprozess in dem mittelamerikanischen Staat, teilte eine Sprecherin mit. Paramilitärische Gruppen müssten umgehend entwaffnet und aufgelöst werden, hieß es in der Erklärung.



Mit dem wieder aufgeflammten harten Vorgehen gegen Proteste scheint der Friedensdialog in Nicaragua immer weiter zu bröckeln.