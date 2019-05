Es müsse vermieden werden, dass "die Wunden eines Jahrzehnts von Konflikten und politischer Instabilität wieder geöffnet werden". Die Verantwortlichen in Venezuela wiederum müssten sozialen Ungerechtigkeiten und der Gewalt in dem südamerikanischen Land ein Ende setzen. Viele Menschen seien "der Mindestvoraussetzungen für ein würdiges und sicheres Leben beraubt", klagte Franziskus. Auch nahm er den afrikanischen Kontinent in den Blick, "der immer noch von gesellschaftlichen Spannungen, Konflikten und zuweilen von gewalttätigen Extremismen erfüllt ist, die Unsicherheit, Vernichtung und Tod zurücklassen".



Der höchste katholische Würdenträger im Heiligen Land beschwor am Sonntag die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Häufig habe man den Eindruck, "dass das Böse siegt", sagte der lateinische Patriarch Pierbattista Pizzaballa in der Grabeskirche in Jerusalem. Sie steht nach christlicher Überlieferung an dem Ort, an dem Jesus begraben wurde und wieder auferstand. Auch in diesem Jahr wurden die Osterfeiern im Heiligen Land überschattet von den fortwährenden blutigen Konfrontationen an Israels Grenze zum Gazastreifen. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden Dutzende Menschen verletzt.