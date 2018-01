Die Gewalt in Syrien nimmt kaum ein Ende. Quelle: Morukc Umnaber/dpa

In den letzten noch von Rebellen gehaltenen Gebieten Syriens ist die Gewalt am Wochenende eskaliert. Bei Luftangriffen östlich der Hauptstadt Damaskus starben Aktivisten zufolge mindestens 18 Zivilisten, darunter Kinder.



Die Anhänger von Präsident Baschar al-Assad hatten in den vergangenen Monaten große Geländegewinne erzielt, vor allem gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Fast sieben Jahre nach Ausbruch des Konflikts beherrschen sie mittlerweile wieder mehr als die Hälfte des Landes.