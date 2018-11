UN-Generalsekretär António Guterres ist "höchst besorgt".

UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist "höchst besorgt" über die jüngste Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik. Wie Guterres' Sprecher mitteilte, waren am Donnerstag bei einem Überfall von Rebellen auf ein Flüchtlingscamp in Alindao mindestens 37 Menschen getötet worden.



Einen Tag später überfiel eine bewaffnete Gruppe ein UN-Blauhelm-Camp in dem Dorf Gbambia und tötete einen tansanischen Soldaten. Die Gewalt in dem Land hat in den vergangenen Wochen nach UN-Angaben zugenommen.