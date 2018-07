Aus mehreren Bezirken vom allem im unruhigen Norden und Zentrum Malis kamen Berichte über bewaffnete Angriffe auf Stimmbüros. In der Ortschaft Lakia bei Timbuktu hätten "Dschihadisten" bei einem Überfall in der Nacht die Wahlurnen angezündet, sagte ein örtlicher Beamter zu AFP. "Einer von ihnen hat gesagt: 'Gott mag keine Wahlen.'" Die Wahl konnte in Lakia nicht stattfinden.