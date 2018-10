Die italienische Hilfsorganisation Emergency teilte mit, in ihr Krankenhaus in Kabul seien 37 Menschen eingeliefert worden, darunter auch ein totes Kind. Wähler flohen nach einer Explosion aus einer Schule im Norden der afghanischen Hauptstadt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Augenzeugen berichteten zudem von weiteren Explosionen bei mehreren anderen Abstimmungszentren in Kabul.