Mehrere Termine für die Wahl im Kongo sind bereits geplatzt.

Quelle: Jerome Delay/AP/dpa

Im Kongo hat die Wahlkommission erneut eine Verschiebung der Präsidentenwahl angeordnet. In mehreren Teilen des Landes soll der Wahlgang im März 2019 und nicht wie geplant am kommenden Sonntag stattfinden. Als Gründe nannte die Wahlkommission einen Ebola-Ausbruch sowie die Bedrohung durch Terrorismus.



Betroffen seien die Stadt Beni, sowie Butembo in Lubero in der Provinz Nord-Kivu und Yumbi in der Provinz Mai-Ndombe. Ursprünglich hätte die Wahl bereits Ende 2016 stattfinden sollen.