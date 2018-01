Nach Augenzeugenberichten zündeten junge Demonstranten in Kasserine im Zentrum des Landes Reifen an, um Straßen zu blockieren. Sie bewarfen die Polizei mit Steinen. Auch in Tebourba westlich der Hauptstadt Tunis seien Demonstranten auf die Straße gegangen, berichteten Einwohner. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt. In der Stadt war am Montag bei gewaltsamen Protesten ein etwa 40-jähriger Mann getötet worden. Unklar ist nach wie vor die Todesursache. Das Innenministerium bestreitet, dass die Polizei den Mann getötet habe.