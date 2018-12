Sicherheitskräfte überwachen die Parlamentswahl in Bangladesch.

Quelle: Anupam Nath/AP/dpa

Bei gewalttätigen Auseinandersetzungen am Rande der Parlamentswahl in Bangladesch sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Anhänger der Regierungspartei Awami League und der oppositionellen BNP bekämpften einander laut Polizei in verschiedenen Teilen des Landes, um Kontrolle über die Wahllokale zu erlangen.



An einigen Orten wurde die Stimmabgabe unterbrochen. Ein Wahllokal blieb geschlossen, weil die Stimmzettel gestohlen worden waren. Ergebnisse werden dennoch am Montag erwartet.