Polizisten vor der Youtube-Zentrale in Kalifornien im Einsatz. Quelle: Jeff Chiu/AP/dpa

Eine Frau hat in der Zentrale der Videoplattform YouTube in Kalifornien drei Menschen mit Schüssen verletzt und sich dann vermutlich selbst getötet. Nach dem Schusswaffenangriff in der Unternehmenszentrale von YouTube ist die Polizei zunehmend sicher, dass die Täterin aus Hass auf die Videoplattform gehandelt hat.



Sie sei verärgert gewesen über die Praktiken und Nutzungsbedingungen von YouTube, von dessen Betreibern sie sich diskriminiert fühlte. Das bestätigte auch ihr Vater.