Was für das Sitzen auf dem Boden gilt, sollte grundsätzlich auch für das Sitzen in Bäumen gelten. Wenn also zum Beispiel passive Demonstranten auf eine Hebebühne geschoben und heruntergefahren werden. Zu beachten wäre sicher eine Gefahr für Dritte, die von den Demonstranten in den Bäumen ausgeht, beispielsweise nicht sichere Baumhäuser. Ob durch den Umstand, dass durch den jeweils nötigen Aufwand, in einem Baumwipfel Demonstranten wegzuholen, eine Unverhältnismäßigkeit entsteht, ist nicht sicher zu sagen.