In den Straßen von Paris kam es zu chaotischen Szenen.

Quelle: Sathiri Kelpa/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Bei den Protesten der regierungskritischen "Gelbwesten" sind in Paris 133 Menschen verletzt worden. Außerdem seien 412 Menschen festgenommen worden, wie die Polizeipräfektur mitteilte.



Die Proteste in Paris gegen die Reformpolitik von Frankreichs Regierung waren am Samstag in massive Gewalt umgeschlagen. Randalierer errichteten Barrikaden, zündeten Autos an und warfen Fensterscheiben ein. Der Triumphbogen wurde mit Graffiti besprüht. Die Polizei setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.