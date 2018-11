US-Präsident Trump hat zur Mäßigung im Nahen Osten aufgerufen.

Quelle: Alex Brandon/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Unruhen in Nahost nach seiner Anerkennung von Jerusalem als Hauptstadt Israels zu "Ruhe und Mäßigung" aufgerufen. Das sagte Trumps Sprecher Raj Shah zu Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One, die Trump zu einer Veranstaltung nach Florida brachte.



"Wir hoffen, dass die Stimmen der Toleranz die des Hasses übertönen", sagte Shah. Trump strebe weiterhin eine "dauerhafte Friedensvereinbarung zwischen Israelis und Palästinensern" an.