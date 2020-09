Demonstranten werfen Steine bei Zusammenstößen.

Quelle: Majdi Mohammed/AP/dpa

Die Lage in Israel und den Palästinensergebieten bleibt auch nach der Präsentation des amerikanischen Nahost-Plans angespannt: Bei Auseinandersetzungen mit israelischen Soldaten im besetzten Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 19-Jähriger getötet worden.



Ihm sei in der Nähe von Tulkarem in den Nacken geschossen worden und er sei später in einem Krankenhaus gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Ramallah mit. Die israelische Armee äußerte sich zunächst nicht dazu.