Proteste in Barcelona.

Quelle: David Zorrakino/Europa Press/dpa

Bei den gewaltsamen Protesten von Unabhängigkeitsbefürwortern sind in der spanischen Region Katalonien über 180 Menschen verletzt worden. Das spanische Innenministerium meldete zudem 83 vorläufige Festnahmen im Zusammenhang mit den Demos, die am Abend vor allem in Barcelona eskaliert waren.



Es war der fünfte Protesttag in Folge, nachdem Spaniens Oberster Gerichtshof Haftstrafen von bis zu 13 Jahren gegen katalanische Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft verhängt hatte.