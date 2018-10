Der Außenminister von Saudi-Arabien, Adel al-Dschubair. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Saudi-Arabiens Außenminister Adel al-Dschubeir hat die Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi als "gewaltigen Fehler" bezeichnet. König Salman sei entschlossen, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, sagte al-Dschubeir dem US-Sender Fox News.



Er dementierte erneut jegliche Verwicklung der Regierung und des Kronprinzen Mohammed bin Salman in das Verbrechen. Die Führung in Riad wisse nicht, wo Khashoggis Leiche ist, so al-Dschubeir. Man sei auf der Suche nach ihr.