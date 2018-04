Josef Schuster fordert eine Statistik für Gewalt an Schulen. Quelle: Boris Roessler/dpa

Der Zentralrat der Juden unterstützt den Vorschlag, angesichts von Antisemitismus und religiösem Mobbing in Schulen eine bundesweite Statistik für Vorfälle dieser Art einzurichten.



Sein Wunsch sei, dass ein Angebot geschaffen werde, "in dem ohne große bürokratische Hürden antisemitische oder auch entsprechend andere Gewaltvorgänge gemeldet werden können, um so ein besseres und klareres Bild zu bekommen", sagte der Präsident des Zentralrates, Josef Schuster, im ZDF morgenmagazin.