Die Wissenschaftlerin Suzanne Eaton wurde auf Kreta ermordet.

Quelle: Eaton Family/AP/dpa

Der Mord an der Dresdner Biologin Suzanne Eaton ist laut Polizei aufgeklärt: Ein 27-Jähriger von der griechischen Insel Kreta hat die Tat gestanden, teilten die Ermittler mit. Die Leiche der gebürtigen US-Amerikanerin war am Montag vergangener Woche auf Kreta gefunden worden.



Der mutmaßliche Täter - Sohn eines Priesters, verheiratet, zwei Kinder - habe zugegeben, die Frau mit seinem Wagen zweimal angefahren zu haben, sie dann vergewaltigt und die Leiche in einen Schacht geworfen zu haben.