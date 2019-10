Ein Polizeifahrzeug steht vor dem Einkaufzentrum.

Quelle: Jaakko Vesterinen/Lehtikuva/dpa

Bei einer Gewalttat in einer Berufsschule in einem finnischen Einkaufszentrum ist ein Mensch getötet worden. Zehn Menschen seien in der Nähe der Stadt Kuopio verletzt worden, zwei davon schwer, teilte die Polizei mit. Eine Person wurde festgenommen, es soll sich um den mutmaßlichen Täter handeln.



Die Universitätsklinik der Stadt sprach zunächst von neun Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die Hintergründe waren zunächst ebenso unklar wie das Tatmotiv. Das Einkaufszentrum wurde laut Polizei abgesperrt.