Trauer in Utrecht (Archiv).

Quelle: Peter Dejong/AP/dpa

Nach den Schüssen in einer Straßenbahn in Utrecht hat sich die Zahl der Todesopfer auf vier erhöht. Ein 74 Jahre alter Mann sei seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.



In der vergangenen Woche hatte ein Mann in einer Straßenbahn um sich geschossen. Drei Menschen wurden sofort getötet. Ein Opfer liegt noch im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter (37) hat die Tat gestanden. Sein Motiv ist unklar. Die Staatsanwaltschaft sieht ein terroristisches Motiv.