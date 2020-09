Blumen und Kerzen am Tatort im Stadtteil Kesselstadt.

Quelle: Andreas Arnold/dpa

In der Stadt Hanau soll am Abend eine Mahnwache für die Opfer der schweren Gewalttat stattfinden. Dazu habe Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD)aufgerufen, sagte eine Stadtsprecherin. Die Gedenkveranstaltung soll um 18 Uhr auf dem Marktplatz beginnen.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund kündigte eine Kundgebung zur gleichen Zeit an der Frankfurter Paulskirche an. Bei der mutmaßlich rassistisch motivierten Gewalttat hatte ein Mann neun Menschen getötet. Danach fand die Polizei seine Leiche neben seiner getöteten Mutter.