Ein Beamter der Bundespolizei im Hauptbahnhof von Hannover.

Quelle: Holger Hollemann/dpa

Nach der tödlichen Attacke von Montag auf dem Frankfurter Hauptbahnhof will die Bundespolizei mehr Präsenz auf stark genutzten Bahnhöfen zeigen. Ziel sei es, den Schutz vor Gewaltstraftaten mit sichtbarer Präsenz weiter zu erhöhen, teilte die Bundespolizei mit.



Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte zuvor eine größere Polizeipräsenz und mehr Videoüberwachung an Bahnhöfen verlangt. Ein 40-Jähriger hatte einen Jungen in Frankfurt vor einen Zug gestoßen. Der Junge kam dabei ums Leben.