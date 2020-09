Polizeiabsperrung an einem der Tatorte in Hanau.

Quelle: Boris Rössler/dpa

Neun Menschen sind am Mittwochabend in der hessischen Stadt Hanau erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen an zwei Tatorten entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Dort fanden Spezialkräfte zudem eine weitere tote Person. Die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf elf - einer der Verletzten vom Abend verstarb inzwischen.



Die Hintergründe für die außergewöhnliche Gewalttat sind bislang unklar. Aktuell gebe es keine Hinweise auf weitere Täter, berichtete die Polizei.