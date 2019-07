Aktuell geht es in Anyake, das eine Autostunde von der Kreisstadt Adikpo entfernt liegt, darum, den Umzug der 4.312 Flüchtlinge zu organisieren. Mit der Kommune, die das Land zur Verfügung gestellt hat, gab es immer wieder Streit. Die Konflikte erschwerten den Zugang zum Camp und gefährdeten die Sicherheit der Bewohner. Flüchtling Egbile hofft, im neuen Camp endlich etwas zur Ruhe zu kommen. Ihn quälen die Erinnerungen an Gewalt und Flucht.



"Es gab regelmäßig Morde. Wir haben die Erschossenen gesehen und sind selbst in alle Richtungen gelaufen." Zu schaffen macht ihm auch, dass er nicht weiß, wie es seinen Verwandten geht und wo sie sich in Kamerun aufhalten. "Ich höre seit Monaten nichts mehr von ihnen."