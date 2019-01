Proteste in Managua.

Quelle: Carlos Herrera/dpa

Die EU hat sich besorgt über die eskalierende Gewalt in Nicaragua gezeigt. Die Angriffe auf Studenten und Zivilisten müssten aufhören, hieß es in einer Mitteilung.



Zuvor hatte es erneut Tote bei Zusammenstößen zwischen Zivilisten und Paramilitärs gegeben. Die Proteste hatten sich an einer geplanten Sozialreform entzündet. Mittlerweile fordern die Demonstranten den Rücktritt des autoritären Präsidenten Daniel Ortega. Laut Menschenrechtlern kamen bereits mehr als 300 Menschen ums Leben.