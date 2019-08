Wohnhäuser in Köln. Archivbild

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Gemeinden in Deutschland haben im vergangenen Jahr die höchsten Grundsteuern seit 1991 eingenommen: rund 14,2 Milliarden Euro. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.



An Gewerbesteuern nahmen die Gemeinden 55,8 Milliarden Euro ein. Das war gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 5,6 Prozent. Die höchste Zunahme bei den Flächenländern hatte Rheinland-Pfalz mit 12,1 Prozent vor dem Saarland mit 11,4 Prozent. Bei den Stadtstaaten hatte Hamburg mit 14,0 Prozent den höchsten Anstieg gegenüber 2017.