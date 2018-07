Jörg Radek sprach von "Stückwerk". Archiv Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hält die von CDU und CSU geplanten Transitzentren für Migranten für rechtlich fragwürdig. Der Vize-Vorsitzende Jörg Radek zweifelt auch an der Praktikabilität.



Eine GdP-Analyse bemängelt unter anderem das Konstrukt der "Fiktion der Nichteinreise". Auch die Feststellung ob ein Asylbewerber in einem anderen EU-Staat schon ein Asylverfahren durchlaufe, sei "im praktischen Grenzkontrolldienst in der gebotenen Schnelligkeit kaum zu leisten", heißt es darin.