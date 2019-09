Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass die Rettung eines Eckpfeilers der britischen Wirtschaft billiger und kostengünstiger gewesen wäre. Gewerkschaftschef Manuel Cortes

Die Regierung will die etwa 150.000 gestrandeten britischen Urlauber mit Sonderflügen nach Hause holen. "Man muss kein Mathe-Genie sein, um zu wissen, dass die Rettung eines Eckpfeilers der britischen Wirtschaft billiger und kostengünstiger gewesen wäre", sagte Cortes. Er betonte, Wirtschaftsministerin Andrea Leadsom habe ein Treffen mit der Gewerkschaft abgelehnt, obwohl 9.000 Jobs in Großbritannien betroffen seien.



Eine Rettung des Konzerns hätte die Gefahr mit sich gebracht, dass andere Firmen dann möglicherweise ebenfalls staatliche Hilfe erwarten würden und nicht mehr sorgfältig wirtschafteten, argumentierte Johnson. "Wir müssen nach Möglichkeiten suchen, wie Reiseveranstalter sich in Zukunft auf die eine oder andere Weise vor solchen Insolvenzen schützen können", sagte er. "Man wird angeregt, darüber nachzudenken, ob die Verwaltungsräte dieser Unternehmen die richtigen Anreize haben, solche Angelegenheiten zu lösen."