Fahrrad-Lieferant von Foodora. Archivbild Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Mit einem Aktionstag wollen die Mitarbeiter von Essenslieferdiensten an diesem Dienstag in Köln gegen ihre Arbeitsbedingungen protestieren. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) rief Fahrer von Lieferdiensten wie Deliveroo und Foodora zu einem "Riders' Day" auf.



"Die Arbeitsbedingungen in der Branche sind höchst problematisch. Fast alle Fahrer sachgrundlos befristet", sagte NGG-Vize Guido Zeitler. Zu der Veranstaltung wird auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwartet.