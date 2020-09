Der für Sonntag angekündigte Warnstreik bei der Lufthansa könnte weit mehr Passagiere treffen als bislang angenommen. Die Kabinengewerkschaft Ufo hat am Freitag ihren Streikaufruf ausgeweitet. Auch die übrigen deutschen Flugbetriebe des Lufthansa-Konzerns sollen betroffen sein. Nun sollen am Sonntag zwischen fünf und elf Uhr bundesweit auch sämtliche Starts der Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress bestreikt werden, wie die Gewerkschaft mitteilte. Eine Stunde später soll der Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa in Frankfurt und München beginnen.