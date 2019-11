Mit Ausnahme von Bayern und Sachsen verfügten alle Bundesländer über entsprechende Gesetze, der Bund aber nicht, sagte Heil. "Nur noch 47 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind tarifgebunden." Die größten Probleme bestünden andererseits just dort, wo es keine Tarifbindung gebe. Heil rief die Gewerkschafter aber auch auf, Flexibilität zu zeigen, um eine Transformation in der Arbeitswelt mitgestalten zu können. "Die Transformation liegt nicht vor uns, die hat bereits begonnen", sagte Heil. Es werde Bereiche geben, in denen menschliche Arbeit etwa durch die Digitalisierung ersetzt werde. Es gebe aber auch Bereiche, wo die Nachfrage nach menschlicher Arbeit sogar wachse - etwa in der Pflege. "Nur 20 Prozent der Altenpflegerinnen und Altenpfleger sind tarifgebunden", sagte Heil. Es sei eine "Frage der Vernunft", dies zu ändern.