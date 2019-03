Der heiße Sommer hatte Hugo Boss 2018 das Geschäft verdorben.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Der Modekonzern Hugo Boss erwartet für das laufende Jahr weiteres Wachstum. Beitragen sollen dazu der Onlinehandel sowie ein überproportionales Wachstum in der Region Asien/Pazifik, wie das MDax-Unternehmen mitteilte. Im Vorjahr hatte Hugo Boss die Erlöse währungsbereinigt um 4 Prozent auf knapp 2,8 Milliarden Euro gesteigert.



Beim operativen Ergebnis will Hugo Boss stärker zulegen: Hier geht das Management von einem hohen einstelligen Wachstum aus - nach einem Plus von nur 2 Prozent im Vorjahr.