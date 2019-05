Papst Franziskus (Archiv).

Angesichts der Zugewinne rechtspopulistischer Parteien bei der Europawahl hat Papst Franziskus vor Intoleranz und Rassismus gewarnt. In vielen Gesellschaften wachse die "Angst" vor dem "Anderen, dem Unbekannten, dem Marginalisierten, dem Fremden", erklärte der Papst in einer Botschaft zum katholischen "Welttag der Migranten und Flüchtlinge".



Bei der Europawahl konnten die Rechtspopulisten in einigen Ländern deutlich zulegen, darunter vor allem in Frankreich, Großbritannien und Italien.