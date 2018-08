Der Gewinn von GE bricht ein. Archivbild Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die kriselnde US-Industrie-Ikone General Electric hat im zweiten Quartal deutlich weniger verdient. Anhaltende Probleme in der Kraftwerksparte und anderen Bereichen ließen den Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 736 Millionen Dollar einbrechen. Das teilte der Siemens-Konkurrent in Boston mit.



Der über 125 Jahre alte Dino der US-Wirtschaft, dessen Wurzeln auf Thomas Edison zurückgehen, befindet sich schon länger in einem tiefgreifenden Konzernumbau.