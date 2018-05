Um mehr als drei Viertel nahm deren Gesamtmasse in den vergangenen 27 Jahren ab, wie Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden in diesem Herbst im Fachmagazin "PLOS One" berichteten. Dafür hatten sie in 63 Gebieten Daten gesammelt. Was die Ursache für den schon länger vermuteten Schwund bei Insekten sein könnte, muss noch untersucht werden. Naturschützer machen die intensive Landwirtschaft verantwortlich, aber auch das Klima kann Experten zufolge eine Rolle spielen. Verlierer!