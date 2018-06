Einsatzkräfte der Feuerwehr waren in Reutlingen im Einsatz. Quelle: -/Stadt Reutlingen/dpa

Schwere Unwetter in Süddeutschland haben in der Nacht die Rettungskräfte gefordert. Aus der Oberpfalz meldete die Polizei faustgroße Hagelkörner. Dächer und Fahrzeuge wurden beschädigt und Straßen und Keller überschwemmt.



In Baden-Württemberg war besonders die Region um Stuttgart betroffen. Der Hauptbahnhof der Stadt Reutlingen musste zwischenzeitlich wegen Überflutung gesperrt werden. Für Dienstag rechnet der Deutsche Wetterdienst mit vereinzelten Gewittern und Starkregen im Süden.